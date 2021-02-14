Уникальная возможность аграрной Украины, особенности рынка молока и пшеницы, дефицит голубики и улитки вместо фастфуда. Эти и другие новости Агро24 собрал в обзоре недели (8-14 февраля).

Украинская стратегия

Украине нужно формировать новую стратегию по расширению рынков сбыта, – заявил министр аграрной политики Роман Лещенко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". – Каждая страна в условиях пандемии понимает, что продовольственная безопасность является определяющим фактором жизнедеятельности общества. Поэтому Украина должна использовать эти уникальные возможности, чтобы усилить свое присутствие на многих международных рынках.

Лещенко также рассказал, какие задачи стоят перед министерством, и почему Украина ранее потеряла свои экспортные возможности. Подробнее читайте здесь.

Между тем ... В Украине снова прогнозируют рост цен на продукты

Молочные реки

Украина – Молочная страна

Как подтверждение слов Лещенко о перспективах Украины – заявление Ассоциации производителей молока. В ней, в частности, отмечается, что наша страна может стать лидером на мировом рынке молока.

Предпосылками для этого является объем молочной продукции, ее качество и стабильные поставки. Если украинские производители и переработчики мобилизуют ресурсы и скооперируются, то смогут воспользоваться возможностями растущего рынка.

Кроме того, Украина имеет более выгодное логистическое расположение по сравнению с конкурентами, главные из которых – Германия, США и Новая Зеландия.

Подробности в новости Агро24.

Удешевление пшеницы

Между тем, на рынке пшеницы – снова нестабильность: из-за сокращения экспорта начали падать цены, сообщает Graintrade. Кроме того, покупатели уменьшают закупки в ожидании снижения цен на фоне увеличения предложений российской пшеницы и рост конкурентоспособности европейского зерна благодаря низкому курсу евро относительно доллара.

Об этом пишет Агро24 в материале "Падение цен на пшеницу: причины".

Планы BASF

"Зрощуй та зростай!"

Украинский департамент BASF к 2025 году выведет на рынок 20 новых продуктов.

Несмотря на карантин, изменение климата и другие неблагоприятные условия, компания BASF ни на минуту не останавливает своей инновационной деятельности. К 2025 году мы планируем вывести на рынок 20 новых продуктов. Этим также хотим разрушить стереотип о том, что инновационные продукты поступают в Украину в последнюю очередь,

– заявил Павел Ильин, начальник отдела продаж департамента BASF Agricultural Solutions на конференции "Зрощуй та Зростай!" 2021.

А Матиас Хорш, директор по маркетингу департамента BASF Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа отметил, что в сезоне-2021 компания хочет сосредоточиться на запуске новых продуктов.

"BASF продолжает поставлять высококачественную продукцию для украинских аграриев, ежегодно оптимизирует свое портфолио и постоянно его расширяет. Наши эксперты готовы детально презентовать преимущества новых продуктов, с помощью которых аграрии смогут получить максимальный урожай с оптимальными инвестициями", – добавил Хорш.

Подробнее о планах BASF читайте здесь.

Желанная голубика

Украинские фермеры не могут полностью обеспечить внутренний рынок качественной голубикой, ее не хватает даже в сезон. И это при том, что плантации ягоды существенно расширились. Об этом заявили сами производители голубики в комментарии сайту Плантатор.

Впрочем есть и хорошие тенденции в развитии этой ниши – сегмент динамично растет, а украинские производители голубики уже успели громко заявить о себе на международных рынка, пишет Агро24 в материале "Качественной голубики не хватает даже в сезон".

Внимание к улиткам

Производство улиток – перспективный бизнес

"Улитки вскоре могут составить конкуренцию фастфуду и суши", – заявил владелец Украинской улиточной фермы Zap. Ravlik Алексей Сорокин в интервью Regionnews.

Производитель пока еще экзотического продукта планирует отказаться от экспорта улиток и продавать готовые продукты на внутреннем рынке.

Мы решили с экспортом вообще завязать. Наша цель – это распространить культуру потребления улиток в Украине. А в целом, хотим составить конкуренцию фастфуду, бургерам и суши,

– сказал Сорокин.

Рекомендуем ознакомиться с ситуацией на рынке улиток в Украине.

Погода – один из важнейших факторов в аграрном бизнесе. Какой она будет в ближайшее время? Читайте в материале Агро24 "Неустанное потепление: когда весна придет в Украину".