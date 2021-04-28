Робот имеет четыре колеса и весит более 4 тонн. Для поиска сорняка он использует GPS, компьютерное видение и камеры с высоким разрешением.

Кстати Белок без молока: немецкие ученые работают над инновационным сыром

Как только Autonomous Weeder обнаруживает сорняк, то удаляет его благодаря восьми термолазерам мощностью 150 ватт, направляемых на саму траву. За час робот может преодолеть 100 тысяч растений сорняков на 6-8 гектарах поля.

Как рассказали основатели стартапа, они хотят как можно больше упростить жизнь фермеров и сделать инновации доступными каждому, кто занимается сельским хозяйством.

Погода в Украине замедлила рост посевов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Развитие посевов в Украине замедлилось".