Как отмечают диетологи, несмотря на свои полезные свойства любая зелень долго переваривается и может навредить работе желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Особенно это могут чувствовать люди, у которых есть проблемы с органами пищеварения.

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Также медики добавили, что полезна только свежая зелень. Термическая обработка способствует тому, что зелень потеряет около 90% своих витаминов и ценных микроэлементов.

Также не стоит употреблять зелень натощак, ведь это тяжелая нагрузка на желудочно-кишечный тракт.

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