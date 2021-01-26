Земля в Україні: де найдорожча і найдешевша
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила нормативну грошову оцінку сільськогосподарської землі в Україні.
Джерело: 24 канал
Нормативна грошова оцінка використовується для розрахунку земельного податку, визначення розміру державного мита та орендної плати за ділянки.
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Пропонуємо вашій увазі перелік областей з найдорожчою і найдешевшою сільськогосподарською землею станом на січень 2021 року.
Земля в областях України:
ціна за гектар у гривнях
Найдорожча (більше 30 тисяч гривень)
- Черкаська – 33 646
- Чернівецька – 33 264
- Харківська – 32 237
- Донецька – 31 111
- Кіровоградська – 31 888
- Одеська – 31 017
- Дніпропетровська – 30 251
- Полтавська – 30 390
- Хмельницька – 30 477
Найдешевша (менше 22 тисяч гривень)
- Житомирська – 21 411
- Львівська – 21 492
- Волинська – 21 806
- Рівненська – 21 938
В анексованому Криму вартість сільськогосподарської землі визначена в розмірі 26 005 гривень за гектар.
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