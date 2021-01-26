Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила нормативну грошову оцінку сільськогосподарської землі в Україні.

Джерело: 24 канал

Нормативна грошова оцінка використовується для розрахунку земельного податку, визначення розміру державного мита та орендної плати за ділянки.

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Пропонуємо вашій увазі перелік областей з найдорожчою і найдешевшою сільськогосподарською землею станом на січень 2021 року.

Земля в областях України:

ціна за гектар у гривнях

Найдорожча (більше 30 тисяч гривень)

Черкаська – 33 646

Чернівецька – 33 264

Харківська – 32 237

Донецька – 31 111

Кіровоградська – 31 888

Одеська – 31 017

Дніпропетровська – 30 251

Полтавська – 30 390

Хмельницька – 30 477

Найдешевша (менше 22 тисяч гривень)

Житомирська – 21 411

Львівська – 21 492

Волинська – 21 806

Рівненська – 21 938

В анексованому Криму вартість сільськогосподарської землі визначена в розмірі 26 005 гривень за гектар.

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