Ринок землі поки неможливо відкрити для іноземців
Нині триває другий етап земельної реформи: цього року доступ до ринку отримали юридичні особи. Останній, третій етап має синхронізувати земельне законодавство України з відповідним правом ЄС. Зокрема, мають відкритися шляхи до участі фізичних і юридичних осіб країн-членів ЄС у земельному ринку.
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Водночас, саме зараз Україна розпочинає процес переговорів перед вступом до Європейського Союзу. Це передбачає визначення обсягу гармонізації українського законодавства, зокрема й земельного, з правом ЄС.
Чому для України важливо пустити на ринок землі іноземців
Економічна інтеграція в рамках Європейського Союзу будується на чотирьох свободах: вільний рух товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Під принцип вільного руху капіталу саме підпадають землі сільськогосподарського призначення.
Учасники ринку землі (і інвестори, і продавці) не можуть піддаватися будь-яким обмеженням на рух капіталу між державами-членами ЄС. Національне законодавство держав-членів ЄС не може встановлювати обмеження, що виходять за межі рамкової дії законодавства ЄС.
Зараз українське законодавство суперечить цим принципам ЄС. Зараз набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть іноземці, юридичні особи створені та зареєстровані за законодавством іншим, ніж законодавство України, а також юридичні особи, учасником (акціонером, членом) яких є іноземці. Це обмежує рух капіталу та дискримінує громадян та юридичних осіб ЄС, саме тому українське законодавство іпотребує змін.
Як інші країни вирішили питання ринку землі
У країн, які нині є членами ЄС також були на момент вступу до союзу свої правила, обмеження або регуляторно-запобіжні механізми. Певні обмеження на придбання землі іноземцями та інші обмеження щодо обігу земель діяли у Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві та Словаччині на момент їх вступу в ЄС у 2004 році.
Після вступу кожна з цих країн отримала можливість зберегти чинне регулювання на перехідний період – сім років, а Польща – на дванадцять років. Згодом продовження цього перехідного періоду ще на три роки домоглися Литва, Латвія, Угорщина та Словаччина. У 2007 році до Євросоюзу вступили Болгарія та Румунія. Вони отримали пʼятирічний перехідний період.
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