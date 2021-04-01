СБУ ініціювала затримання президента Національної академії аграрних наук

31 березня Служба безпеки України повідомила, що ініціювала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою викритому на хабарництві президенту Національної академії аграрних наук України.

Посадовець був викритий співробітниками спецслужби у грудні 2020 року, й тоді йому повідомили про підозру, інформує сайт СБУ.

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Що інкримінують президенту НААНУ?

Оперативники у межах розпочатого кримінального провадження встановили, що президент НААНУ отримав хабар – елітний автомобіль – за те, що включив "потрібного" претендента до списку на заміщення вакансії академіка. За "подарунок на колесах" керівник академії також гарантував подальшу передачу необхідних матеріалів на розгляд Президії НААНУ.

Слідчі СБУ також підозрюють посадовця "у сприянні в протиправному призначенні директора одного з державних підприємств".

Зараз триває досудове розслідування за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто проводив операцію?

Операцію розробили і провели Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Департаментом стратегічних розслідувань та слідчими Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.