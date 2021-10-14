Селекціонер з Ужгорода вивів унікальний сорт ківі
Джерело:groza-news
Селекціонеру Генріху Стратону вдалося вивести морозостійкий сорт ківі. Він дав йому назву “Карпат Стратона Валентайн”.
Новий сорт у сприятливих умовах плодоносить на 3 – 4 рік. Селекціонер радить купувати лише живцьовані саджанці визначеного сорту, інакше бажаного результату може й не бути.
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Якщо продавець рослини ківі стверджує, що її виведено живцюванням, то запитайте про сорт, де та коли здійснено живцювання. Дуже добре, щоб це було підтверджено фото продавця з плодоносною рослиною,
– рекомендує селекціонер.
На живцьованому саджанці можна візуально знайти черенок, на сіянці стовбур суцільний з близько розташованими одна від одної бруньками. Також повинні бути усі необхідні документи.
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