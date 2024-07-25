Польська прокуратура висунула підозри

У прокуратурі Жешува повідомили, що підозри висунули вже сімнадцятьом особам. Кримінальне провадження у справі про шахрайство з українським зерном у Польщі охоплює 75 компаній.

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Слідство повідомляє, що ці компанії завезли до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.

Під слідством перебувають компанії, зареєстровані в Польщі. Серед них немає українських компаній. Підозрювані у розслідуванні - переважно громадяни Польщі, але є також громадяни України та громадянин Естонії,

– говорить речниця прокуратури Дорота Соколовська-Мах.

Технічне зерно можна використовувати для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива, проте одразу після ввезення його продавали для виробництва борошна.

Згідно з даними польського видання, стало відомо, що серед постраждалих, які купили таке зерно, були відомі польські виробники борошна.

Крім того, Rzeczpospolita пише, що скасування Євросоюзом у 2022 році мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України призвело до неконтрольованого імпорту дешевого зерна та ріпаку до Польщі. Товар купували посередники прямо на кордоні та продавали в Польщі як польський.