Шалені ціни на цукор спровокували рекордне подорожчання "кондитерки"

У 2020 році урожай цукрових буряків був не найкращим, а в поточному році сировини також бракує. Через це ціни на цукор злетіли до рекордних показників.

Кондитери страждають від високих цін на цукор, оскільки він складає значну частину усіх виробів. Через це ціни на вітчизняні кондитерські вироби зросли аж на 15 – 20%.

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Разом з тим підняття цін не компенсувало всіх втрат, тому частина галузі працює з від’ємною рентабельністю. Внаслідок цього зростає імпорт європейських солодощів, у 2021 році показник виріс аж на 20%.

Також 200 мільйонів гривень через подорожчання цукру втратили підприємства хлібопекарської галузі, про втрати заявляють і виробники безалкогольних напоїв.

Виробники просять тимчасово скасувати мито на імпортований цукор, аби мати змогу вирівняти ситуацію на ринку.

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