Ще одна "жертва" ціни газу: хліб може суттєво подорожчати

Ціни на газ б'ють усі рекорди. Через це страждають усі галузі, які використовують газ для виробництва продукції.

Згідно попередніх прогнозів, ціна хліба для споживачів зросте на 10 – 25%. Причина – стрибок ціни газу.

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Раніше повідомлялося, що попри зліт ціни газу у Європі українські споживачі платитимуть за паливо фіксовану ціну – від 7,9 до 13,5 гривень за кубометр.

А от для промисловців таких "бонусів" не передбачено. Відповідно, вони будуть покривати витрати на газ ціною продукції для кінцевих споживачів.

Пекарі також додають, що у порівнянні з минулим роком вдвічі зросла і вартість електроенергії. Ці та інші фактори роблять зростання ціни хліба обов'язковим заходом для виживання.

Виробники цукру через ріст ціни газу просять уряд про допомогу. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24