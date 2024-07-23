Динаміка цін на ринках позитивна

Науковиця "Інституту аграрної економіки" Людмила Пархоменко розповіла у коментарі 24 Каналу, що у червні 2024 року, за даними Державної служби статистики України, середні споживчі ціни на цукор дещо підвищились.

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Людмила Пархоменко Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Порівняно з травнем поточного року цей продукт подорожчав на 3,1% і коштує нині 31,04 гривень за кілограм. Це є наслідком впливу сезонного чинника, адже традиційно літній період масових заготівель ягід і фруктів населенням характеризується зростанням цін на цукор.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, загалом цінова ситуація на ринку цукру залишається стабільною і суттєвого підвищення цін не очікується.

Зернові влітку подорожчали

Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна розповіла 24 Каналу, що протягом літа весь перелік продуктів переробки зернових культур зазнав незначного здорожчання.

Вперше після тривалого тренду здешевлення гречка додала в ціні 5,3% і коштує 28,26 гривні за кілограм. Пшеничні крупи подорожчали на 3,6% – до 16,93 гривні за кілограм, ячні підвищилися в ціні на 2% – до 15,61 гривні за кілограм, манні крупи та пшоно – на 1,6% та 0,7% відповідно. Рис додав в ціні 0,7% – до 52,32 гривні за кілограм. Борошно пшеничне подорожчало на 2,5% – до 15,95 гривні за кілограм,

– говорить науковиця.

Водночас, за словами Світлани Черемсіної, продовжилося підвищення цін на хліб: