Сік з пшениці: корисний напій здобуває популярність

Спробувати себе у ролі фермера можуть і жителі міст. Таку можливість їм дає сучасне вирощування мікрозелені.

Для того, щоб вирощувати мікрозелень, не потрібно бути власником земельного паю. Достатньо лише скромних інвестицій та бажання.

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Також можна створювати додану вартість завдяки переробці мікрогріна, адже здорове харчування набирає все більшої популярності. Українські стартапи перебувають на хвилі тренду та перемагають на міжнародних конкурсах.

Сік з паростків пшениці здобув особливу популярність у Європі. Він солодкий на смак та має особливий трав'яний аромат. Окрім того, продукт може похизуватися своєю користю.

Як правило, для його створення паростки пшениці вирощують на відкритих земельних ділянках, а сік готують за допомогою обладнання для витискання соку.

Оливкова олія в Україні далеко не завжди може похизуватися якістю. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24