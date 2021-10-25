Солодкі плоди та високий урожай: вивели новий унікальний сорт груші
25 жовтня 2021 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:FreshPlaza
Груша – надзвичайно смачний фрукт, який може похизуватися популярністю в усьому світі. Його сортова лінійка поповнилася ще однією одиницею.
Італійські дослідники представили новий сорт груші. Новітній та унікальний сорт отримав назву CREA 194.
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Новинка походить від сорту Кармен та завжди має високу продуктивність, через що час від часу потребує проріджування. Стійкість нового сорту до хворіб та шкідників краща, аніж у Кармен.
Плоди середні або великі, з жовто-зеленим кольором і червоним забарвленням на 30-40% від поверхні. М'якоть плоду соковита, ароматна та солодка.
Ексклюзивну ліцензію на розмноження та комерціалізацію цього нового сорту отримав Geoplant Vivai.Запорукою хорошого урожаю цибулі є правильна посадка. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Найкращий урожай: як правильно сіяти цибулю".