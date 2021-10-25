Солодкі плоди та високий урожай: вивели новий унікальний сорт груші

Груша – надзвичайно смачний фрукт, який може похизуватися популярністю в усьому світі. Його сортова лінійка поповнилася ще однією одиницею.

Італійські дослідники представили новий сорт груші. Новітній та унікальний сорт отримав назву CREA 194.

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Новинка походить від сорту Кармен та завжди має високу продуктивність, через що час від часу потребує проріджування. Стійкість нового сорту до хворіб та шкідників краща, аніж у Кармен.

Плоди середні або великі, з жовто-зеленим кольором і червоним забарвленням на 30-40% від поверхні. М'якоть плоду соковита, ароматна та солодка.

Ексклюзивну ліцензію на розмноження та комерціалізацію цього нового сорту отримав Geoplant Vivai.

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