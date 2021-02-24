Соняшник продовжує бити цінові рекорди

Ціна українського соняшника продовжує зростати, хоча цього ніхто не сподівався.

Ціна на український соняшник продовжила ріст навіть після досягнення рекордних показників.

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Одна з причин – скорочення експорту олії з Росії, яка є другим після України світовим виробником соняшникової олії.

Наразі ціни української соняшникової олії виросли до 1400 доларів/тонну FOB. Покупці підвищили ціни попиту до 1370-1380 доларів/тонну FOB, на що переробники відреагували підняттям до рекордних 23800-24000 гривень/тонну з доставкою на завод.

Початок весняних польових робіт в Україні на тлі зростання цін на соняшник активізує продажі з боку виробників, що найближчим часом обмежить підвищення цін на соняшникову олію та соняшник.

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