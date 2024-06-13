Що з цінами на олію

Станом на 12 червня ціни попиту на українську соняшникову олію досягли 900 доларів за тонну на умовах СРТ-порт. А це на 5–15 доларів за тонну вище, ніж минулого тижня.

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Аналітики вказують, що це рекордний показник у сезоні 2023-2024 року. Востаннє такі ціни фіксувалися в березні 2023 року.

Зауважте! Раніше повідомлялося, що у травні українські трейдери уклали контракти на експорт 620 тонн соняшникової олії, що свідчить про швидкі темпи збуту. Проте в липні-серпні очікується можливе сповільнення темпів експорту.

Як змінився експорт олії

За період січень-травень 2024 року в експортному сполученні було перевезено 770,9 тисяч тонн рослинної олії, що на 130,05 тисяч тонн або 20,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Важливо! У травні Укрзалізниця здійснила перевезення 195,1 тисячі тонн рослинної олії на експорт, що стало найвищим показником за останні чотири роки.

За даними аналітиків кооперативу ПУСК, у травні було законтрактовано 620 тонн олії для експорту, який проходив швидкими темпами.

Ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію на світовому ринку. Основними виробниками соняшникової олії є Росія та Україна. Росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція є обмеженою, що призводить до зростання цін.

Зауважте! Закупівельна ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низькі запаси.