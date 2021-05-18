США б'є рекорди урожаю мигдалю

Цього року фермери Каліфорнії очікують зібрати 3,2 мільярда фунтів мигдалю. Це на 3% перевищує фактичний показник минулорічного виробництва.

Цього року у всій Каліфорнії спостерігалася суха зима, тож рослини чудово перенесли погоду. Попри те, що було декілька штормів, сніговий покрив та рівень води перебували значно нижче норми.

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Тепла температура гарантувала відмінні умови цвітіння, пік цвітіння припадав на кінець лютого та на початку березня. Умови вирощування у квітні сприяли активному розвитку культури, захворюваність рослин також була дуже низькою.

Також повідомляється, що цьогорічний урожай перевершить всі очікування та буде найбільшим.

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