Стійкість до хвороб та раннє дозрівання: селекціонери вивели нові сорти гороху

Компанія Pulse Breeding Australia презентувала два нові сорти польового гороху. Нові рослини приємно дивують своїми характеристиками.

PBA Taylor та PBA Noosa – це селекційні новинки на ринку гороху. Кожен з цих сортів має свої унікальні особливості.

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Тейлор – це польовий горох типу Kaspa, який дозріває дуже рано. Його основна перевага – стійкість до хвороб. Відпір вірусам дозволяє сорту бути дуже урожайним. Цей сорт найкраще підходить для регіонів із середнім рівнем опадів.

PBA Noosа – це синій горох, який в інших частинах світу знають як "зелений горошок". Цей сорт дає аграріям можливість скористатися потенційною прибутковістю. У порівнянні з іншими схожими сортами при належних умовах сорт Нуса може показати на 20 – 30% кращу врожайність.

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