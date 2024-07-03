Сезон суниці у 2024 році катастрофічний

Сезон полуниці в Україні вже майже закінчився. Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник стверджує, що за останні 12 років гіршого сезону не було жодного разу.

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Дощі взяли та змили всю суницю. Майже весь врожай згнив. Спочатку були приморозки, через які було втрачено приблизно 25% ягід, ще 75% врожаю знищили дощі,

– говорить Баштанник.

Крім того, аграрій зазначає, що на Житомирщині, Вінниччині та Київщині втрати сягнули 75% від запланованого врожаю. За його словами, "по суниці цього року справжня катастрофа".

Баштанник додав, що ціни на ягоду не падали, бо все згнило. Якщо порівнювати з минулим роком, садова суниця подорожчала приблизно на 40 – 45%.