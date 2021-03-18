Тривожний сигнал для людства: глибоко під льодом вчені знайшли рослини

Джерело:Платформа
У Гренландії під кілометровим шаром льоду науковці знайшли рослини. Це свідчить, що раніше на планеті вже відбувалися масштабні кліматичні катаклізми і можливе їхнє повторення.
Несподіване відкриття зробили вчений Вермонтського університету Ендрю Крайст і його команда. Відбулося це нещодавно, але сама історія почалася більш як пів століття тому.
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Крижані щити, як правило, подрібнюють і руйнують все, що трапляється на їхньому шляху, але ці делікатні рослинні структури – ідеально збережені. Вони скам’янілі, але виглядають, наче загинули лише вчора. Це капсула часу для того, що жило у Гренландії, і чого ми не змогли знайти більше ніде, – пише у роботі Ендрю Крайст.
Дослідження свідчить про те, що раніше частина Гренландії, де виявили знахідку, була вкрита рослинами. Ймовірно, це був хвойний ліс. Відкриття також допомагає підтвердити нове і тривожне розуміння того, що гренландський лід міг повністю розтанути протягом останніх теплих періодів в історії Землі – періодів, подібних до того, який людство зараз творить своєю діяльністю.
Розуміння минулого льодовиків Гренландії є критичним для прогнозування майбутнього Землі. Адже через танення льоду і підняття рівня моря тисячі міст можуть опинитися під водою.Вплив кліматичних змін