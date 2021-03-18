Тривожний сигнал для людства: глибоко під льодом вчені знайшли рослини

У Гренландії під кілометровим шаром льоду науковці знайшли рослини. Це свідчить, що раніше на планеті вже відбувалися масштабні кліматичні катаклізми і можливе їхнє повторення.

Несподіване відкриття зробили вчений Вермонтського університету Ендрю Крайст і його команда. Відбулося це нещодавно, але сама історія почалася більш як пів століття тому.

Зверніть увагу! Масова загибель бичка в Азовському морі: вчені підозрюють паразитів

Знахідка рослин під льодом: хронологія подій

1966 рік . Вчені американської армії пробурили майже півтора кілометри льоду в Гренландії. З дна витягли зразок замороженого осаду завдовжки 4,5 метра. Він десятиліттями лежав у морозильній камері…

. Вчені американської армії пробурили майже півтора кілометри льоду в Гренландії. З дна витягли зразок замороженого осаду завдовжки 4,5 метра. Він десятиліттями лежав у морозильній камері… 2017 рік . Зразок знайшли, але не вивчали – «руки не доходили».

. Зразок знайшли, але не вивчали – «руки не доходили». 2019 рік . Ендрю Крайст нарешті подивився на зразок у свій мікроскоп. І не зміг повірити в те, що побачив! Замість простого піску чи уламків скелі у зразку були гілочки та листя!

. Ендрю Крайст нарешті подивився на зразок у свій мікроскоп. І не зміг повірити в те, що побачив! Замість простого піску чи уламків скелі у зразку були гілочки та листя! 2020 рік . Крайст та міжнародна група вчених вивчали ці унікальні викопні рослини і осад з дна Гренландії. Результати їх роботи показують, що більшість острова або ж і вся Гренландія протягом останніх мільйонів років, можливо, навіть останніх сотень тисяч років, була без льодового покриву.

. Крайст та міжнародна група вчених вивчали ці унікальні викопні рослини і осад з дна Гренландії. Результати їх роботи показують, що більшість острова або ж і вся Гренландія протягом останніх мільйонів років, можливо, навіть останніх сотень тисяч років, була без льодового покриву. 2021 рік. Крайст написав наукову роботу, про яку днями повідомило популярне видання ScienceDaily. І тепер про дивовижне відкриття знає весь світ.

Крижані щити, як правило, подрібнюють і руйнують все, що трапляється на їхньому шляху, але ці делікатні рослинні структури – ідеально збережені. Вони скам’янілі, але виглядають, наче загинули лише вчора. Це капсула часу для того, що жило у Гренландії, і чого ми не змогли знайти більше ніде, – пише у роботі Ендрю Крайст.

Дослідження свідчить про те, що раніше частина Гренландії, де виявили знахідку, була вкрита рослинами. Ймовірно, це був хвойний ліс. Відкриття також допомагає підтвердити нове і тривожне розуміння того, що гренландський лід міг повністю розтанути протягом останніх теплих періодів в історії Землі – періодів, подібних до того, який людство зараз творить своєю діяльністю.

Розуміння минулого льодовиків Гренландії є критичним для прогнозування майбутнього Землі. Адже через танення льоду і підняття рівня моря тисячі міст можуть опинитися під водою.