Ціна на цибулю в Україні б’є рекорди
23 вересня 2021 , 17:50Читать новость на русском
Джерело:Еast-fruit
В Україна склалася тривожна ситуація на ринку цибулі – ціни надзвичайно високі для цього періоду. Вже навіть іде мова про можливий імпорт овоча.
На сьогодні оптова ціна на цибулю ріпчасту стандартної якості стабільно тримається на рівні 7 гривень за кілограм (0,26 долара), що вище минулорічної ціни в 2,3 (!) рази.
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Порівнюємо ціни
- В Узбекистані і Таджикистані цибуля зараз продається в середньому в два рази дешевше – по 0,12 – 0,14 долара за кілограм. Але, попри велику різницю в цінах, поки що ввозити цибулю з цих країн в Україну нерентабельно через високі транспортні витрати. Але якщо ціни на українську цибулю виростуть ще на 10%, то імпорт стане цілком можливим.
- В Росії, де ціни на більшість видів овочів цьогоріч надзвичайно високі, цибуля продається дешевше, ніж в Україні.
- В Польщі, яка зазвичай є одним з головних ринків збуту української цибулі, ціни зараз ідентичні українським.
- У Молдові, яка зараз експортує в Україну картоплю, ціни на цибулю настільки низькі, що її вже зараз можна постачати на український ринок.
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