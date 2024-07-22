Які наразі ціни на зерно
Науковиця Світлана Черемісіна розповіла під час розмови з 24 Каналом, що протягом 2023 року поточна цінова ситуація на зернові культури мала вкрай негативну динаміку. Ціна ж на зерно, зокрема і на пшеницю у 2024 році продовжує рости.
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Середня ціна пшениці 2 класу станом на кінець 2023 року складала 4 953 гривні за тонну, 3 класу – 4 759 гривень за тонну, що на 15 – 18 % нижче рівня 2022 року.
Кукурудза, за її словами, реалізовувалась у середньому по ціні 4 149 гривень за тонну, що майже на 37 % нижче цін 2022 року. Ячмінь втратив 60 % від ціни 2022 року і коштував 3 390 гривень за тонну. І лише ціна на овес перевищила показник 2022 року на 14 % і становила 6 113 гривень за тонну.
На початок 2024 року ціни на основні зернові культури виявилися ще нижчими проти відповідного періоду 2023 року,
– говорить Світлана Черемісіна.
- пшениця 3 класу коштувала 5 700 гривень за тонну (-10 %),
- другого класу – 5 953 гривні за тонну (-8,1 %),
- кукурудза – 5 570 гривень за тонну (-9,1 %),
- ячмінь – 4 383 гривні за тонну (-13 %),
- овес – 6 298 гривень за тонну (-3,5 %).
Перше півріччя 2024 ціни зростали
Протягом цього року з січня по середину липня, за словами Черемсіної, закупівельні ціни на пшеницю почали поступово зростати:
- пшениця 2 класу подорожчала з 5700 гривень за тонну до 8401 гривня за тонну (+47,4 %),
- пшениця 3 класу – до 8191 гривня за тонну (+37,6 %),
- кукурудза з початку року подорожчала майже на 21 % – до 6721 гривень за тонну.
Які ціни на пшеницю та чого чекати до кінця 2024 року
Станом на 18 липня 2024 року, за словами науковиці, середня ціна зернотрейдерів на пшеницю 2 класу становить 8401 гривня за тонну, пшениця 3 класу в середньому торгується за ціною 8191 гривня за тонну, фуражна пшениця – по 7469 гривень за тонну.
Ціни та попит на український ячмінь зросли
Урожайність ячменю в ЄС та Росії цьогоріч нижча, що спричинило зростання цін та попиту на український ячмінь. Крім того, Україна має високу урожайність ячменю цього року, хоча й в окремих регіонах є проблеми з урожайністю через дефіцит опадів. У Франції та Росії, в той же час, урожайність ячменю нижча за очікувану, що призведе до скорочення експорту та збільшення попиту на український ячмінь.
В Україні на 5 липня з 402,7 тисяч гектар або 32% площ зібрано 1,56 мільйони тонн ячменю з середньою урожайністю 3,87 тонни з гектара, тоді як торік в цей час з 235 тисяч гектар або 16% площ було намолочено 805,8 тисяч тонн ячменю з урожайністю 3,43 тонни з гектара.
У 2024/25 маркетинговому році (станом на 8 липня) Україна експортувала лише 7 тисяч тонн ячменю у порівнянні з 65 тисяч тонн за цей період торік.