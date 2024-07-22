Які наразі ціни на зерно

Науковиця Світлана Черемісіна розповіла під час розмови з 24 Каналом, що протягом 2023 року поточна цінова ситуація на зернові культури мала вкрай негативну динаміку. Ціна ж на зерно, зокрема і на пшеницю у 2024 році продовжує рости.

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Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Середня ціна пшениці 2 класу станом на кінець 2023 року складала 4 953 гривні за тонну, 3 класу – 4 759 гривень за тонну, що на 15 – 18 % нижче рівня 2022 року.

Кукурудза, за її словами, реалізовувалась у середньому по ціні 4 149 гривень за тонну, що майже на 37 % нижче цін 2022 року. Ячмінь втратив 60 % від ціни 2022 року і коштував 3 390 гривень за тонну. І лише ціна на овес перевищила показник 2022 року на 14 % і становила 6 113 гривень за тонну.

На початок 2024 року ціни на основні зернові культури виявилися ще нижчими проти відповідного періоду 2023 року,

– говорить Світлана Черемісіна.

пшениця 3 класу коштувала 5 700 гривень за тонну (-10 %),

другого класу – 5 953 гривні за тонну (-8,1 %),

кукурудза – 5 570 гривень за тонну (-9,1 %),

ячмінь – 4 383 гривні за тонну (-13 %),

овес – 6 298 гривень за тонну (-3,5 %).

Перше півріччя 2024 ціни зростали

Протягом цього року з січня по середину липня, за словами Черемсіної, закупівельні ціни на пшеницю почали поступово зростати:

пшениця 2 класу подорожчала з 5700 гривень за тонну до 8401 гривня за тонну (+47,4 %),

пшениця 3 класу – до 8191 гривня за тонну (+37,6 %),

кукурудза з початку року подорожчала майже на 21 % – до 6721 гривень за тонну.

Цікаво! Цінова динаміка на ячмінь та овес виявилася ще більш помітною. З початку року закупівельна ціна ячменю зросла на 50,5 % – до 6597 гривень за тонну. Овес додав в ціні 68,6 % і коштує 8600 гривень за тонну.

Які ціни на пшеницю та чого чекати до кінця 2024 року

Станом на 18 липня 2024 року, за словами науковиці, середня ціна зернотрейдерів на пшеницю 2 класу становить 8401 гривня за тонну, пшениця 3 класу в середньому торгується за ціною 8191 гривня за тонну, фуражна пшениця – по 7469 гривень за тонну.

Важливо За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2024 року значного зростання внутрішніх цін на пшеницю очікувати не варто. Середня ціна пшениці 2 класу коливатиметься в межах 9000 – 9500 гривень за тонну, пшениці 3 класу – 8500 – 9100 гривень за тонну, фуражної – не перевищить 8000 гривень за тонну.

Ціни та попит на український ячмінь зросли

Урожайність ячменю в ЄС та Росії цьогоріч нижча, що спричинило зростання цін та попиту на український ячмінь. Крім того, Україна має високу урожайність ячменю цього року, хоча й в окремих регіонах є проблеми з урожайністю через дефіцит опадів. У Франції та Росії, в той же час, урожайність ячменю нижча за очікувану, що призведе до скорочення експорту та збільшення попиту на український ячмінь.

В Україні на 5 липня з 402,7 тисяч гектар або 32% площ зібрано 1,56 мільйони тонн ячменю з середньою урожайністю 3,87 тонни з гектара, тоді як торік в цей час з 235 тисяч гектар або 16% площ було намолочено 805,8 тисяч тонн ячменю з урожайністю 3,43 тонни з гектара.

У 2024/25 маркетинговому році (станом на 8 липня) Україна експортувала лише 7 тисяч тонн ячменю у порівнянні з 65 тисяч тонн за цей період торік.