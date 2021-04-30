Ціни на огірки в Україні б'ють рекорди

Тепличні огірки в Україні дозволити собі може не кожен. Ціна на овоч продовжує стрімко зростати.

Сьогодні оптові партії огірків з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж по 1,84 долара/кілограм. Наприкінці минулого тижня показник не перевищував 1,50 долара/кілограм.

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Основна причина такого різкого подорожчання – погода. Останнім часом позначка на термометрі вночі опускалася нижче 0, що відобразилося на продукції.

За словами виробників, погода негативно позначилася на вегетації рослин, і на ринок надходили малооб’ємні партії продукції. Продавцям доводилося підвищувати ціни, хоча попит на овоч доволі помірний.

Минулого року в цей період оптова ціна на тепличний огірок не перевищувала 1 долар/кілограм, а до кінця травня скотилася до 0,40 долара/кілограм.

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