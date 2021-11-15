Ціни на продукти: картопля б’є рекорди, рис "зупиняється"

В Україні – "по сезону" – поступово зростають ціни на більшість продуктів. Але картопля демонструє протилежну динаміку.

Протягом останнього тижня картопля стала справжнім рекордсменом – подешевшала одразу на 20% і нині коштує 6,30 гривень за кілограм.

Доволі різке зниження вартості картоплі пов’язане з настанням перших заморозків вночі. Виробники і торговці, які не мають власних складів для зберігання овочів, ризикують зіпсувати товар. Тому й розпочали реалізувати картоплі по нижчій ціні, тим більше що її врожай цього року гарний, – пояснюють експерти Українського клубу аграрного бізнесу.

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Як змінилася ціна на інші овочі?

На відміну від картоплі, всі інші "складові борщового набору" демонструють зростання за останні два тижні:

капуста +14% (до 6,44 гривень за кілограм)

морква - +10% (до 8,62)

цибуля - +10% (до 10,31)

буряк - +9% (до 9,67)

"Швидше за все, це початок поступового сезонного зростання цін", – відзначають в УКАБ.

Рис дешевшати вже не буде

Знизилася ціна також на рис: середня вартість нині становить 33,82 гривні за кілограм – це на 11% менше, ніж два тижні тому.

Українці приблизно на 40% забезпечуються рисом за рахунок власного виробництва, і на 60% – за рахунок імпортних поставок, – кажуть експерти. – Цьогоріч Україна отримала гарний врожай рису плюс збільшила його імпорт у порівнянні з попереднім роком, що й дозволило трішки знизити ціну. Однак на подальше зниження не варто розраховувати, бо на світовому ринку спостерігається зростання вартості цієї крупи.

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Увага до мандаринів

Зважаючи на те, що на ринках і в супермаркетах почали зникати вітчизняні ягоди і фрукти, споживачі звернули увагу на традиційний зимовий товар – мандарини. Середня ціна на них за останні два тижні зросла на 10% – до 52,34 гривні за кілограм.