Україна на світовому ринку, ціни на пшеницю, перспективні равлики: найважливіші агроновини тижня

Унікальна можливість аграрної України, особливості ринку молока і пшениці, дефіцит лохини і равлики замість фастфуду. Ці та інші новини Агро24 зібрав у огляді тижня (8-14 лютого).

Українська стратегія

Україні потрібно формувати нову стратегію з розширення ринків збуту, – заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді". – Кожна країна в умовах пандемії розуміє, що продовольча безпека є визначальним фактором життєдіяльності суспільства. Тож Україна має використати ці унікальні можливості аби посилити свою присутність на багатьох міжнародних ринках.

Лещенко також розказав, які завдання стоять перед міністерством, і чому Україна раніше втратила свої експортні можливості. Детальніше читайте тут.

Тим часом… В Україні знову прогнозують зростання цін на продукти

Молочні ріки



Україна – молочна країна

Як підтвердження слів Лещенка про перспективи України – заява Асоціації виробників молока. В ній, зокрема, зазначається, що наша країна може стати лідером на світовому ринку молока.

Передумовами для цього є обсяг молочної продукції, її якість та стабільні поставки. Якщо українські виробники та переробники мобілізують ресурси та скооперуються, то зможуть скористатися можливостями зростаючого ринку.

Окрім того, Україна має більш вигідне логістичне розташування у порівнянні з конкурентами, головні з яких – Німеччина, США та Нова Зеландія.

Подробиці у новині Агро24.

Здешевшеня пшениці

Тим часом, на ринку пшениці – знову нестабільність: через скорочення експорту почали падати ціни, повідомляє Graintrade. Крім, то покупці зменшують закупівлі в очікуванні зниження цін на тлі збільшення пропозицій російської пшениці та зростання конкурентоспроможності європейського зерна завдяки низькому курсу євро відносно долара.

Про це пише Агро24 у матеріалі "Падіння цін на пшеницю: причини".

Плани BASF



"Зрощуй та зростай!"

Український департамент BASF до 2025 року виведе на ринок 20 нових продуктів.

Незважаючи на карантин, зміну клімату та інші несприятливі умови, компанія BASF ні на хвилину не зупиняє своєї інноваційної діяльності. До 2025 року ми плануємо вивести на ринок 20 нових продуктів. Цим також хочемо зруйнувати стереотип про те, що інноваційні продукти надходять до України в останню чергу, – заявив Павло Ільїн, начальник відділу продажу департаменту BASF Agricultural Solutions на конференції "Зрощуй та Зростай!" 2021.

А Матіас Хорш, директор з маркетингу департаменту BASF Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу відзначив, що в сезоні-2021 компанія хоче зосередитися на запуску нових продуктів.

"BASF продовжує поставляти високоякісну продукцію для українських аграріїв, щороку оптимізує своє портфоліо і постійно його розширює. Наші експерти готові детально презентувати переваги нових продуктів, за допомогою яких аграрії зможуть отримати максимальний врожай з оптимальними інвестиціями", – додав Хорш.

Детальніше про плани BASF читайте тут.

Жадана лохина

Українські фермери не можуть повністю забезпечити внутрішній ринок якісною лохиною, її не вистачає навіть у сезон. І це при тому, що плантації ягоди суттєво розширилися. Про це заявили самі виробники лохини у коментарі сайту Плантатор.

Втім є і хороші тенденції у розвитку цієї ніші – сегмент динамічно зростає, а українські виробники лохини вже встигли гучно заявити про себе на міжнародних ринка, пише Агро24 у матеріалі "Якісної лохини бракує навіть у сезон".

Увага до равликів



Виробництво равликів – перспективний бізнес

"Равлики незабаром можуть скласти конкуренцію фастфудам і суші", – заявив власник української равликової ферми Zap. Ravlik Олексій Сорокін в інтерв’ю Regionnews.

Виробник поки що екзотичного продукту планує відмовитися від експорту равликів і продавати готові продукти на внутрішньому ринку.

Ми вирішили з експортом взагалі зав’язати. Наша мета – це розповсюдити культуру споживання равликів в Україні. А загалом, хочемо скласти конкуренцію фастфудам, бургерам та суші, – сказав Сорокін.

Рекомендуємо ознайомитися із ситуацією на ринку равликів в Україні.

– один з найважливіших факторів у аграрному бізнесу. Якою вона буде найближчим часом? Читайте в матеріалі Агро24