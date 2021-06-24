У цьому сезоні урожай яблук буде хорошим у всіх регіонах, тому очікувати стрибка цін не варто. Натомість садівникам, щоб заробити, варто розраховувати на експорт якісної продукції.

Як повідомив директор ПП "Сад Буковини" Віталій Агатій, цього року урожай яблук буде хорошим, а ціни залишаться низькими.

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Ціна на яблуко наприкінці весни дещо знизилась, особливо на Голден. Це означає, що будуть великі залишки яблука на осінь, і це певним чином впливатиме на ціну нового урожаю. А враховуючи, що вже зараз видно, що він буде доволі великий, причому у всіх регіонах, можна очікувати не дуже хорошу ціну восени та до кінця 2021 року, – переконаний він.

Українська продукція може проявити себе на експортному ринку. Здебільшого садівники відправляють продукцію в країни Євросоюзу, Прибалтики, Білорусь та Сирію.

Тому Агатій радить садівникам турбуватись про якість свого товару, щоб бути конкурентними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

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