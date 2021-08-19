Ціни на зернові в Україні і світі зростатимуть: експерт назвав причини
19 серпня 2021 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:AgroPolit
Для нинішнього періоду року ціни на зернові на міжнародному ринку є рекордно високими. Вони зростають на тлі низької пропозиції.
Так коментує ситуацію з цінами на зерно аграрний експерт – партнер в компанії "Барва Інвест" Богдан Костецький.
Зверніть увагу! Як експорт зерна вплине на курс гривні, – прогноз експерта
Фахівець також назвав головні фактори, які цього сезону впливають на формування ціни:
- скорочення виробництва в Росії (72 мільйона тонн проти очікуваних у червні 84 мільйонів)
- затримка збирання врожаю через дощі у деяких регіонах Європи та Росії
- гірша якість зерна пшениці в Євросоюзі (проблеми з натурною вагою) та логістичні затримки поставок, які через це виникають
- посуха в регіонах виробництва ярової пшениці в США, Канаді, Росії та Казахстані і значні втрати обсягів виробництва
- циклічний рух: торгові компанії потребують забезпечення поставок обсягами з ринку, через що підвищують ціни, а це ще більше стримує продажі з боку виробників
Згідно зі звітом WASDE, прогноз обіцяє ще більший дисбаланс між світовою пропозицією та попитом. Це зроблено завдяки агресивному зниженню прогнозів виробництва у країнах-експортерах, – резюмує Костецький.
Важливо! Україна може посунути конкурентів на ринку зерна, – Держпродспоживслужба