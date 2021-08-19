Ціни на зернові в Україні і світі зростатимуть: експерт назвав причини

19 серпня 2021 , 12:14
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Джерело:

AgroPolit

Для нинішнього періоду року ціни на зернові на міжнародному ринку є рекордно високими. Вони зростають на тлі низької пропозиції.

Так коментує ситуацію з цінами на зерно аграрний експерт – партнер в компанії "Барва Інвест" Богдан Костецький.

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Фахівець також назвав головні фактори, які цього сезону впливають на формування ціни:

  • скорочення виробництва в Росії (72 мільйона тонн проти очікуваних у червні 84 мільйонів)
     
  • затримка збирання врожаю через дощі у деяких регіонах Європи та Росії
     
  • гірша якість зерна пшениці в Євросоюзі (проблеми з натурною вагою) та логістичні затримки поставок, які через це виникають
     
  • посуха в регіонах виробництва ярової пшениці в США, Канаді, Росії та Казахстані і значні втрати обсягів виробництва
     
  • циклічний рух: торгові компанії потребують забезпечення поставок обсягами з ринку, через що підвищують ціни, а це ще більше стримує продажі з боку виробників

Згідно зі звітом WASDE, прогноз обіцяє ще більший дисбаланс між світовою пропозицією та попитом. Це зроблено завдяки агресивному зниженню прогнозів виробництва у країнах-експортерах, – резюмує Костецький.

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Автор: Анатолій Яворський