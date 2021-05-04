Ціни на зернові встановили 8-річний рекорд

Минулого тижня індекс Bloomberg Grains, що відслідковує біржові котирування ключових зернових commodities, злетів на 8%. Він встановив новий рекорд за останні 8 років.

Ф'ючерси на кукурудзу на біржі у Чикаго перевищили позначку 6 доларів за бушель, на сою – 15 доларів.

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Контракти на пшеницю показували максимально можливий денний приріст (limit-up), а за підсумками тижня закріпилися вище 7 доларів за бушель. З початку квітня пшениця подорожчала ще на 15%.

Китай нарощує попит на зерно – у поточному році ця країна хоче імпортувати 28 мільйонів тонн продукції. Це також позитивно впливає на ціну зернових на глобальному ринку.

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