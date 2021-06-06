Цукор в Україні продовжить дешевшати

Тенденція зниження цін на цукор триватиме ще декілька місяців. Продукція має подешевшати щонайменше на 1-2 гривні.

Ще 1 червня кілограм цукру коштував 24,9 гривні, але наступні декілька місяця ціна буде знижуватися.

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Компенсувати дефіцит цукру на ринку України вдалося шляхом завезення імпортного цукру-сирцю. Чергові поставки мають перекрити ринковий дефіцит в 150 тисяч тонн.

Україна в поточному маркетинговому році скоротила виробництво цукру до 1,1 млн тонн, що на 31% менше в порівнянні з попереднім сезоном. Через це ціни на цукор виросли у 1,5 рази.

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