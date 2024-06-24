Українські цукровари впроваджують інновації

Директор НПЦ "Цукробурякового виробництва", старший викладач кафедри Харчових виробництв ІПДО НУХТ Олександр Коротинський розповів, що у квітні цього року підприємство переробило сироп, виготовивши цукор екстра якості.

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За словами науковця, такий метод виробництва вже застосовується у європейських країнах на великих заводах, де обробляють значні обсяги сировини, що ускладнює її оперативне перероблення під час сезону.

Якщо виведення сиропу покаже свою економічну вигоду, то за одним заводом підуть й інші українські переробники,

– додав Коротинський.

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