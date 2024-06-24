Українські цукровари впроваджують інновації
Директор НПЦ "Цукробурякового виробництва", старший викладач кафедри Харчових виробництв ІПДО НУХТ Олександр Коротинський розповів, що у квітні цього року підприємство переробило сироп, виготовивши цукор екстра якості.
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За словами науковця, такий метод виробництва вже застосовується у європейських країнах на великих заводах, де обробляють значні обсяги сировини, що ускладнює її оперативне перероблення під час сезону.
Якщо виведення сиропу покаже свою економічну вигоду, то за одним заводом підуть й інші українські переробники,
– додав Коротинський.
Український мед за кордоном продають з європейським маркуванням
- Українські виробники меду втратили значний обсяг продукції через нестабільність партій та змушені продавати мед в Європу за низькими цінами. Стан бджільництва в Україні складний, індустрія зазнає втрат, а виробничий потенціал продовжує зменшуватись.
- Україна експортує більшість свого меду на ринки Євросоюзу, але змушена розглядати диверсифікацію експорту на ринки США, Японії та інших країн.
- Український мед часто продають з європейським маркуванням за високими цінами через те, що наші постачальники ще не створили власних брендів та не отримують з цього додану вартість.