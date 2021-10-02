Україна в 9 разів перевищила квоти експорту меду до Євросоюзу

Україна відправляє до ЄС близько 80% свого медового експорту. Тому український ринок меду напряму залежить від постачань до Європи, а запровадження обмежень на пільговий продаж може негативно вплинути на роботу вітчизняних виробників.

Ринок меду в Україні критично залежний від доступу до ринку ЄС, – каже експерт Української асоціації бізнесу і торгівлі Анастасія Данилюк. – Обсяги експорту в 9 разів перевищили рівень встановлених квот. Тому пільговий режим доступу забезпечить стимулюючий ефект для формування ринку.

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Загалом серед країн, які експортували мед до ЄС в 2020 році, частка преференційної квоти для України становила всього 5,6 тисяч тонн продукту. В той час як загальний експорт склав – 54,87 тисяч тонн. Для порівняння: Мексика мала квоту для 30 тисяч тонн медової продукції.

Тому Україна зараз перебуває в переговорному процесі щодо розширення Угоди про Асоціацію в частині експорту української продукції на ринки країн ЄС. Зокрема, учасники ринку меду наполягають на зниженні імпортного мита на продукт та збільшенні квот до рівня експортного потенціалу.