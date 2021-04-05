Україна експортує майже всю свою соняшникову олію

Українські виробники є найбільшими експортерами соняшникової олії в світі. Вони відправляють за кордон 90% своєї продукції.

Україна є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в світі. Частка України становить 31% світових обсягів виробництва соняшникової олії та 37% світового експорту даного продукту в грошовому вимірі.

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Зазначається, що Україна експортує понад понад 90% виробленої продукції.

У 2020 році Україна експортувала 6,9 мільйонів тонн соняшникової олії, що на 12% вище аналогічного показника минулого року. На світовому ринку існує стабільно зростаючий попит на соняшникову олію.

Найбільшими імпортерами даного продукту є Індія та Китай. В останні роки обидві країни є активними імпортерами, однак впродовж 2018-20 років особливо активізувався Китай, який втричі збільшив свої імпортні поставки.

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