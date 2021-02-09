Україна має унікальну можливість закріпитися на міжнародних ринках, – Лещенко

Міністр аграрної політики Роман Лещенко під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" назвав ключові напрямки розвитку сільського господарства у 2021 році.

Наразі завдання Уряду – укріплювати та посилювати позиції агросектору, якщо ми хочемо формувати якість на додану вартість на кожну тону виробленої сільгосппродукції. У цьому контексті нам важливі і реалізація національного проєкту зрошення і меліорації, і формування нових агрохабів, і забезпечення розвитку нішевих культур, – зазначив Роман Лещенко.

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Міністр вважає, що сьогодні в агросекторі є величезний запит на забезпечення сільгосппродукцією країн, які в структурі імпорту становлять більше 70%.

"Україна є потенціальним торгівельним партнером як на Близькому Сході, так і в Південно-Східній Азії. Ключову роль у відкритті нових експортних ринків має відігравати відновлене Міністерство агрополітики та продовольства України. Нам потрібно формувати нову стратегію з розширення ринків збуту. Адже кожна країна в умовах пандемії розуміє, що продовольча безпека є визначальним фактором забезпечення життєдіяльності суспільства. Тож Україна має використати ці унікальні можливості аби посилити свою присутність на багатьох міжнародних ринках", – відзначив Лещенко.

В період відсутності профільного міністерства Україна втратила експортні можливості по деяким країнам і напрямкам.

Сьогодні важливо не дивитися в минуле. Ми маємо використати можливість для агросектору, щоб забезпечити валовий приріст галузі і забезпечити стабільне находження до України валютної виручки, створення нових робочих місць та стимулювання розвитку суміжних галузей, – заявив Роман Лещенко.

На часі – єдиний геопортал

Раніше міністр агрополітики зробив іншу важливу заяву. Він сказав, що давно очікуваний єдиний геопортал відкритих даних презентують уже в лютому.