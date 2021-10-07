Україна може програти через поширення штучного м’яса, – експерт

Американська компанія Eat Just продовжує активно розширювати ринок альтернативного м'яса. Цей процес може негативно вплинути на український аграрний сектор.

М'ясо, вироблене з клітин тварини, позбавить її від страждань та врятує світ від загроз зміни клімату. Під таким гаслом американська компанія Eat Just розпочала етап захоплення ринку альтернативного м’яса. Це знакова подія і для світу в цілому, і для України зокрема, – написав на своїй сторінці у Facebook президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу " Алекс Ліссітса.

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Що планує Eat Just?

Компанія Eat Just, яка має представництво в США та виробництво курячих нагетсів у Сінгапурі, підписала з венчурним фондом Катару проєкт на понад 200 мільйонів доларів для будівництва лабораторії з виробництва штучного м'яса під містом Доха. При цьому засновник Eat Just Джош Тетрік стверджує, що компанія вже отримала ліцензію на експорт свого м'яса. Планується, що виробництво у Катарі розпочнеться вже найближчим часом і сягатиме десятків мільйонів кілограмів м’яса.

У планах американців – через три роки захопити ринок на всьому Аравійському півострові та на півночі Африки, – відзначає Ліссітса. – Якщо ж вони отримають ліцензію ще й на експорт до Євросоюзу, то це в принципі повністю змінить ситуацію на ринку.

Які ризики для України?

Експерт вважає, що "Україна потенційно може програти в глобальному масштабі, адже ми експортуємо суттєву кількість м'яса та основних зернових культур саме до Саудівської Аравії, на північ Африки та до Європи ". І резюмує:

Очевидно, що Україні вже зараз треба дивитися, яким чином розвиватиметься ринок альтернативного м’яса, і думати про переорієнтацію всього виробництва.