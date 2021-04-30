Україна наростила товарообіг з Китаєм

Китай та Україна продовжують налагоджувати торгівельну співпрацю. Товарообіг між нашими країнами зріс вже на 20%.

Китай – це ключовий торговельний партнер України в Азії. Показники 2020 року показують, що стосунки між країнами неабияк пожвавилися.

До теми Урожай зернових-2021: Україна може побити історичний рекорд

Минулого року товарообіг між Україною та Китаєм зріс на 20,5% до 15,4 мільярдів доларів. Експорт товарів з України в Китай зріс вдвічі – до 7,1 мільярдів доларів. Половину українського експорту до Китаю складає аграрна продукція.

Китай зацікавлений у розширеннях позицій українських товарів на своєму ринку та розглядає доступ на нього дотичної до аграрної продукції.

Вчені створили неймовірний банан. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24