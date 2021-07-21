Сир – один з найбільш бажаних продуктів на столах українців. Але через високу вартість та низьку купівельну спроможність Україна не може похизуватися великими об'ємами споживання цього продукту.

Українці споживають в рази менше сиру, аніж жителі інших країн. З розрахунком на одну людину громадяни України споживають 4,66 кілограма сиру на рік.

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До прикладу, середній показник в європейских країнах становить 18,3 кілограма. У США він сягає майже 17,5 кілограмів, у Канаді – понад 14,4 кілограма, в Австралії – майже 11,8 кілограма, в Аргентині – понад 9,5 кілограмів.

Також фахівці підкреслили, що українці почали споживати більше імпортованої продукції, адже вона має нижчу ціну, аніж українська.

Минулого року основними постачальниками сиру в Україну були Польща, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

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