Україна планує припинити імпорт молочної продукції

На думку міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка, якщо вдасться постійно інвестувати в українську молочну галузь, то відмовитися від імпорту нам вдасться вже впродовж 5-річного циклу.

За словами міністра, йому вдалося провести консультації з представниками Асоціації виробників молока, тому є чітке розуміння, як діяти далі.

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Також він зауважив, що імпорт молочної продукції дуже виріс, і в майбутньому навіть можуть бути введені "захисні" мита.

У нас протягом першого кварталу цього року імпортовано сирної продукції на 120 мільйонів доларів. Для порівняння, минулого року за цей же період імпорт складав 90 мільйонів. На жаль, існує недобросовісна конкуренція і ми розглядаємо питання захисних мит для нашої молочної галузі, – додав Роман Лещенко.

Також міністр запевнив, що вже працює над вдосконаленням програми державної підтримки. Амбітний план полягає у максимальному зниженні імпорту молочної продукції вже у найближчі 5 років.

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