Україна швидко нарощує імпорт курятини

У першому півріччі 2021 року Україна значно збільшила імпорт курятини. Найбільше продукції нам завезли з країн Європейського Союзу.

За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 51 тисячу тонн курятини. Це на 18% більше показника за аналогічний період минулого року.

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У грошовому еквіваленті імпорт склав майже 22 мільйони доларів. Найбільшими постачальниками стали Польща, Угорщина та Німеччина.

97% імпорту м’яса птиці – це заморожені частини тушок і субпродукти, при цьому понад 73% складають обвалені частини тушок, тобто продукти з вкрай низькою вартістю.

Натомість українські фермери скорочують поголів’я в птахівництві та виробництво м’яса птиці. З початку року показники знизилися на понад 5%, і надалі продовжать падіння.

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