Україна стала заробляти значно більше на експорті трьох агрокультур

Гарні врожаї пшениці, ячменю та ріпаку дозволили Україні цьогоріч суттєво збільшити обсяги їхнього експорту.

За даними Держстату, у перші три місяці 2020/2021 маркетингового року Україна – в порівнянні з аналогічним періодом-2019/2020 – збільшила експортні відвантаження пшениці, ячменю та ріпаку в натуральному та грошовому вимірах.

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Причому по всім трьом культурам темпи зростання експортної виручки перевищують темпи зростання експортних відвантажень в натуральному виразі. Така тенденція зумовлена зростанням цін на дані культури на світовому ринку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Експерти УКАБ зазначають, що пшениця, ячмінь і ріпак належать до експортноорієнтованих культур в Україні.

Результати експорту

за три місяці 2020/21 маркетингового року

Пшениця

Обсяг – 9 мільйонів тонн (+3% до минулого року)

Експортна виручка – 2,1 мільярда доларів (+28% до минулого року)

Основні країни-імпортери:

Індонезія (25% експортної виручки) Єгипет (11%) Туреччина (9%) Пакистан (5%) Бангладеш (5%)

Ячмінь

Обсяг – 3,8 мільйона тонн (+31%)

Експортна виручка – 838 мільйонів доларів (+68%)

Основні країни-імпортери:

Китай (61%) Туреччина (11%) Саудівська Аравія (8%) Лівія (6%) Йорданія (3%)

Ріпак

Обсяг – 1,7 мільйона тонн (+7%)

Експортна виручка – 1 мільярд доларів (+56%)

Основні країни-імпортери:

Німеччина (26%) Бельгія (15%) Пакистан (15%) Нідерланди (10%) Франція (8%)



Український експорт пшениці, ячменю та ріпаку / Інфографіка УКАБ

Загальне зростання

Загалом цьогоріч вітчизняні аграрії суттєво збільшили обсяг міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією всіх видів. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24 "Україна збільшила експорт та імпорт аграрних товарів".