Україна суттєво наростила аграрний імпорт: що і де купляли

У 2020 році Україна імпортувала агропродукції на 6,9 мільярда доларів, що на 13% більше, ніж роком раніше.

Україна збільшила поставки з усіх регіонів світу, свідчать дані Державної митної служби.

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Сума імпорту-2020 з Європи збільшилася до 3554 мільйона доларів (у 2019-му було 3133 мільйони). Таким чином, європейські країни перевищили половину всього українського імпорту агропродовольства – 51,6%.

Найбільші регіони-імпортери в Україну

(мільйони доларів)

Європа – 3554 (51,5%) Азія – 1281 (18,6 %) Латинська Америка – 511 (7,4 %)

Головна країна-імпортер

Перше місце в рейтингу постачальників агропродукції в Україну з 2017 року стабільно утримує Польща. Торік східні сусіди продали нам сільськогосподарських товарів на суму 828 мільйонів доларів. Це на чверть перевищило показник 2019 року (659 мільйонів).

Топ10 імпортерів в Україну

(мільйони доларів)

Польша – 828 Німеччина – 504 Італія – 498 Туреччина – 485 США – 300 Франція – 296 Нідерланди – 284 Норвегія – 228 Іспанія – 214 Китай – 199

Що купляла Україна?

(мільйони доларів)

плоди, ягоди і горіхи – 795

риба і ракоподібні – 680

алкогольні і безалкогольні напої – 587

тютюнові вироби – 557

різні харчові продукти – 485

какао-боби і шоколад – 376

насіння олійних культур – 319

Яка ситуація з експортом?

Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року – 22,2 мільярди доларів. Такі дані Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Звертає увагу той факт, що помітно скоротився експорт агропродукції в країни Євросоюзу – на 10,8% (до 6,53 мільярда євро). Це в той час, коли імпорт зростає…

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