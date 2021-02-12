Україна суттєво наростила аграрний імпорт: що і де купляли

Джерело:Агро24
У 2020 році Україна імпортувала агропродукції на 6,9 мільярда доларів, що на 13% більше, ніж роком раніше.
Україна збільшила поставки з усіх регіонів світу, свідчать дані Державної митної служби.
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Сума імпорту-2020 з Європи збільшилася до 3554 мільйона доларів (у 2019-му було 3133 мільйони). Таким чином, європейські країни перевищили половину всього українського імпорту агропродовольства – 51,6%.
Перше місце в рейтингу постачальників агропродукції в Україну з 2017 року стабільно утримує Польща. Торік східні сусіди продали нам сільськогосподарських товарів на суму 828 мільйонів доларів. Це на чверть перевищило показник 2019 року (659 мільйонів).
Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року – 22,2 мільярди доларів. Такі дані Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Звертає увагу той факт, що помітно скоротився експорт агропродукції в країни Євросоюзу – на 10,8% (до 6,53 мільярда євро). Це в той час, коли імпорт зростає…Що найбільше дивує в даних імпорту агропродукції в Україну? Фантастичний стрибок картоплі! Читайте про це в матеріалі Агро24 "Імпорт картоплі в Україну за останні два роки виріс на 2500% ".