Україна суттєво скоротила експорт зерна

Станом на 7 червня Україна з початку 2020/21 маркетингового року експортувала 42,5 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Це на цілих 12,5 мільйонів тонн менше минулорічного показника.

Падіння експорту зерна спостерігали і в минулі дні. З 4 по 7 червня було відвантажено лише 24 тисячі тонн.

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У розрізі культур за минулий період сезону експортовано 16,03 мільйонів тонн пшениці (-4,1 мільйони тонн до торішнього показника), 4,1 мільйони тонн ячменю (-807 тисяч тонн) і 21,6 мільйон кукурудзи (-7,5 мільйонів тонн).

Також з початку червня Україна експортувала 2,7 тисяч тонн жита, що дозволило збільшити сумарний обсяг відвантажень зернової в 2020/21 маркетинговому році до 7 тисяч тонн (-1,2 тисяч тонн).

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