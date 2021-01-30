Україна суттєво збільшила експорт насіння до ЄС

Експорт українського насіння до країн Євросоюзу у 2020 році зріс у 2,7 рази в порівнянні з 2019-м і в доларовому еквіваленті склав 3,1 мільйона доларів.

Джерело: Agravery

Як свідчать дані Державної митної служби, торік експорт з України до 27-ми країн ЄС зріс до показника 795 тонн. Це стосується насіння кукурудзи, пшениці, ячменю, ріпаку, сої та соняшнику (дані виключно про культури для сівби).

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Лише в грудні-2020 Україна експортувала до Євросоюзу вдвічі більше насіння, ніж сукупно за аналогічний період 2017/20 року, а найбільші частку склав експорт гібридів кукурудзи – 152 тонни.

Найбільші імпортери українського насіння з ЄС у 2020 році

Румунія – 688,7 тонн (кукурудза)

Австрія – 36,7 тонн (кукурудза і соняшник)

Польща – 18,5 тонн (кукурудза)

В той же час, за даними митниці, найбільший експорт насіння зазначених культур за останні 4 роки, було зафіксовано у 2018-му – тоді він склав 1,13 тисяч тонн на загальну суму 5,1 мільйона доларів.

Високі грудневі показники по експорту насіння в Євросоюз можуть бути пов’язані з нещодавно прийнятим рішенням ЄС щодо визнання еквівалентною систему сертифікації насіння в Україні. Це рішення по суті дозволило на загальних засадах експортувати насіння в країни ЄС, а не використовувати інші механізми, аби постачати насіння на європейські ринки, – прокоментував експерт УКАБ Олег Нестеров.

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