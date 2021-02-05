Україна, незважаючи на економічну кризу і проблеми через пандемію коронавірусу, залишається однією з провідних аграрних країн світу.

Джерело: Голос

Так вважає віцепрезидент Національної академії аграрних наук України, академік НААН, професорка Ануш Балян.

Зверніть увагу! Україна втратила мільйони тонн зерна через погоду

За даними Міністерства сільського господарства США, у 2019/2020 маркетинговому році Україна посіла друге місце в світі за обсягом експорту зернових культур, зокрема, пшениці, ячменю і кукурудзи, – сказала Ануш Балян в інтерв’ю "Голосу". – На першому місці – США, на третьому – Канада. Тож наша держава залишається ключовим гравцем на міжнародному ринку зерна й одним з гарантів продовольчої безпеки не лише України, а й світу. Це не може не радувати.

І це при тому, що в 2020 році Україна зазнала істотних втрат врожаїв через несприятливі погодні умови. Віцепрезидент НААН назвала для порівняння такі статистичні дані збору зернових в Україні по роках:

2018 – 70,1 мільйона тонн

2019 – 75,1 мільйона тонн

2020 – 65,5 мільйона тонн

Ми також маємо значний експортний потенціал інших статей, обсяги поставок яких на світові ринки зростають, – акцентує увагу Балян. – Це експорт яєць, меду, ягід, горіхів, навіть екзотичних груп, як-то слимаки, для європейського та інших потужних ринків, де споживач надає перевагу якісним органічним продуктам.

Проте, в першу чергу, Україна повинна бути готовою до нарощування експорту саме зернових, резюмує експертка. Саме тому держава має надати аграріям сучасний науковий інструмент.

Аграрне майбутнє

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