Україна вдвічі збільшила закупівлі червоної риби

Червона риба поступово переходить із розряду делікатесів у список продуктів частого вжитку.

У 2020 році Україна імпортувала 42 тисячі тонн червоної риби. Загальна сума закупівлі склала 160 мільйонів доларів.

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Минулорічний показник перевищив дані 2019 року на 31%. За останні 5 років Україна збільшила обсяг імпорту червоної риби у 2 рази.

Імпортують переважно лосось та форель: в 2020 році частка лосося склала 69% в загальній структурі імпорту, а форелі – 30%. Обсяги імпорту інших видів червоної риби незначні і становлять близько 1%. Левова частка червоної риби надходить в охолодженому вигляді, так як глибоке заморожування негативно впливає на її якість. В 2020 році частка такої продукції становила 59%, – розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин.

В Україні імпортована червона риба або надходить на полиці магазинів, або до переробних заводів, де з неї виготовляють готову продукцію.

Україні вдалося встановити ще один експортний рекорд. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24