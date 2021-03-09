Україна встановила антирекорд з виробництва борошна

Українська галузь виробництва борошна переживає не найкращі часи.

Згідно з даними статистики, у січні 2021 року Україна виготовила лише 84,9 тисяч тонн борошна.

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Це абсолютний місячний мінімум з 1999 року. Крім того, обсяг борошна у січні 2021 року в 2,5 рази менший, аніж за аналогічний період минулого року.

Середньомісячний показник виробництва борошна в липні-січні 2020/21 маркетингового року склав 114,2 тисяч тонн.

Про причини такого різкого падіння виробництва борошна наразі не повідомляється.

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