Україна встановила серію експортних рекордів

У 2020 році Україна побила кілька рекордів власного експорту. Основними покупцями нашої продукції були країни Азії, які випередили за обсягами придбаного продовольства країни Євросоюзу та СНД.

Як повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Микола Пугачов, за підсумками календарного 2020 року було зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту соняшникової олії – 6,9 мільйона тонн та м’яса птиці – 431 тисяча тонн. Крім того, було досягнуто максимальні значення в експорті меду (81 тисяча тонн), заморожених плодів і ягід (55 тисяч тонн), макаронних виробів (30 тисяч тонн) та консервованих томатів – 66 тисяч тонн.

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За підсумками 2020 року Україна загалом експортувала агропродукції на 22,391 мільярда доларів, побивши рекордний показник-2019, який складав 22,350 мільярда доларів.

Топ-10 країн-імпортерів з України

(долари США)

КНР – 3,554 мільярда Індія – 1,498 мільярда Нідерланди – 1,422 мільярда Єгипет – 1,367 мільярда Туреччина – 1,069 мільярда Іспанія – 985 мільйонів Польща – 850 мільйонів Італія – 584 мільйонів Німеччина – 581 мільйонів Індонезія – 566 мільйонів

Минулого року ці країни разом сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства близько 56% валютних надходжень.

Вирішальним для сумарного зростання експорту продукції АПК у 2020 року, за оцінками науковців Інституту аграрної економіки, стало збільшення обсягів поставок до Азії, яке торік досягло свого найбільшого значення за період незалежності України. При цьому вартість поставок до трьох інших регіонів – ЄС, Африки і СНД – досить суттєво знизилася.

Вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн Азії збільшилися на 16% – до 10,9 мільярда доларів. Минулого року частка азійських країн вперше склала майже половину – 48,7 % – від загального української аграрного експорту. Водночас, експорт до країн ЄС зменшився майже на 11% – до 6,7 мільярда доларів.

Нетипові товари

У 2020 році Україна змогла суттєво наростити експорт деяких нетрадиційних для вітчизняного аграрного сектора товарів. Про які саме продукти йде мова? Читайте у матеріалі Агро24 "Україна наростила експорт нетипових аграрних товарів".