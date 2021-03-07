Україна втрачає мільярди доларів через незаконні операції з зерном і "тіньову" землю

Джерело:Свобода слова Савіка Шустера
Українські фіктивні компанії експортують зерно фіктивним фірмам за кордон, залишають там валютну виручку, через що Україна має мільярди доларів збитків.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр аграрної політики України Роман Лещенко.
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Міністр зазначив, що Україна втрачає гроші через те, що не відслідковує походження і рух зерна, яке продається за кордон. Така ситуація негативно впливає на загальний стан українського сільського господарства.
Сьогодні агросектор, з точки зору державної підтримки, має нікчемні 4-5 мільярдів доларів. І ми, щоб підтримати малого фермера, щоб дати дотацію на корову, виборюємо ці копійки, – сказав Лещенко. – А гроші лежать у нас просто на землі – тільки треба жорсткий контроль, система оподаткування, відкритий простір даних, мінімізація кількості чиновників, а найголовніше – чітке відслідковування походження товару. Де ти взяв це зерно, яке експортуєш? Ти прийшов до держави відшкодувати ПДВ? Покажи кінцевий хід цього товару.
Лещенко під час ефіру також розповів про корупцію на ринку землі.
В Україні зареєстровані 33 мільйони гектарів сільськогосподарського призначення, – називає цифри міністр. – Але лише за 22 мільйони гектарів сплачуються податки. Ще 3 мільйони – особисті селянські господарства. Тобто є ще 8 мільйонів гектарів – це внутрішній офшор в країні, "тіньова" земля, з якої не сплачуються податки.
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