Україна залишилась серед світових лідерів за вирощуванням гарбузових

Гарбузи та кабачки – дуже популярні овочі в Україні. Вони невибагливі до обробки та тішать своїми харчовими параметрами.

За обсягами вирощування кабачкових культур у 2019 році Україна поступалася лише Китаю. Цікаво, що на промислові та фермерські господарства припадає лише 2% вирощених в Україні гарбузів.

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У 2020 році українці виростили 650 тисяч тонн гарбузів, що на 9% менше попереднього показника. Така ситуація склалася як через зменшення площ під культурою, так і через зменшення врожайності.

Цього ж року в Україні очікують кращого показника, зокрема через покращення врожайності.

Повідомляється, що експорт гарбуза в нас практично не розвинений, тому вся продукція залишається для покриття внутрішніх потреб.

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