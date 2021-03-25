Україна збільшила імпорт часнику

Відсутність промислового виробництва часнику стимулює імпорт. Підвищений попит на продукт спровокований його лікувальними властивостями.

У 2020 році імпорт часнику зріс на 34%. Показник імпорту продукту склав понад 7 тисяч тонн.

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Якщо розглядати дані за останні 5 років, то Україна наростила імпорт часнику у 2 рази. Головним постачальником часнику на український ринок є Китай, на долю якого припадає 73% імпортних поставок. Наразі саме Китай є монополістом на експортному ринку часнику та здійснює приблизно 70% світового експорту часнику.

Зазначається, що дефіцит часнику в Україні спровокований тим, що 99% виробництва зосереджені в домогосподарствах, а промислове виробництво фактично відсутнє.

В Україні ринок борошна змінюється на користь імпорту. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24