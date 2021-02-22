Україна збільшила імпорт масла з Білорусі

Через подорожчання масла у світі єдиним вигідним імпортером цього продукту для України є Білорусь.

Наразі масло подорожчало у всьому світі, тож вигідних варіантів імпорту у разі виникнення дефіциту окрім Білорусі немає.

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Минулого місяця імпорт масла в Україну зріс до 450 тонн виключно завдяки поставкам з Білорусі. Натомість завозити масло з Європи майже немає змісту.

У січні 54% всього імпорту масла здійснено з Білорусі, 18% з Нідерландів, 16% з Німеччини. Частки інших країн у цій ніші не перевищували 5%.

Експорт масла трішки скоротився, але він і досі значний. У січні з України вивезли приблизно 700 тонн цього продукту.

Зростає і собівартість виробництва спредів, через що доводиться зменшувати випуск і експорт даного товару. У найближчі місяці на зростання зовнішніх продажів особливо розраховувати не варто.

Раніше повідомлялося, що попри ріст ціни на цукор у всьому світі українська продукція є найдорожчою. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24