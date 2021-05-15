Україна збільшить експорт соняшникової олії

У поточному маркетинговому році Україна збільшить виробництво соняшникової олії на 17% та наростить експорт на 18%. Такий прогноз зробило Міністерство сільського господарства США (USDA).

Виробництво соняшнику має вирости до 16,6 мільйонів тонн, а експорт соняшникового шроту становитиме щонайменше 5,3 мільйони тонн.

Цікаво Як зупинити знеліснення в Україні

Разом з тим USDA уточнило, що зростання експорту соняшникової олії і шроту порівняно з низьким рівнем минулого маркетингового сезону відбудеться завдяки відновленню обсягів екстракції олії в Україні.

Що стосується ріпаку, то USDA також очікує відновлення виробництва ріпаку в Україні до 3 мільйонів тонн, і майже вся ця продукція піде на експорт.

Посіви опинилися під загрозою через шкідників. БІльше про це читайте у матеріалі Агро 24